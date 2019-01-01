Финские орнитологи заметили, что птицы весной начали возвращаться раньше





Орнитологи заметили, что раньше всего прилетают те виды, которые проводят зиму в Европе и Северной Америке. Ученые считают, что это может быть связано с влиянием человека на климат. Оппоненты высказывают гипотезу об ускоренной эволюции птиц.





Как сообщает Росгидромет, число опасных погодных явлений с 1999 года выросло в 3,5 раза. GreenPeace сообщает, что 97% авторов научных публикаций уверены, что человек влияет на климат. Между тем, к примеру, Дональд Трамп, президент Америки, не верит в изменения климата: страна в 2018 году вышла из Парижского соглашения, страны участницы которого вместе работали над сокращением опасных выбросов.





Перелетные птицы стали возвращаться “из теплых краев” в среднем на неделю раньше, чем полвека назад, сообщили в финском ВУЗе Novia.