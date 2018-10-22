Новый смартфон Huawei Mate X складывается и заряжается за полчаса — но и стоит $2600





Диагональ новой модели составляет 8 дюймов, аппарат можно зарядить до 85% за 30 минут и он использует технологию шифрования данных владельца. Новинку оценивают в $2600.





Ultra slim and ultra compact. Opening to just 5.4mm thick and folding to a slimline 11mm, the #HUAWEIMateX . #ConnectingTheFuture #MWC2019 pic.twitter.com/9MG3Kjsypi — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) February 24, 2019



Владимир Путин в недавнем Федеральному собранию заявил, что в России необходимо повсеместно переходить на 5G Интернет — и в частности подключить каждую школу к высокоскоростному интернету к 2021 году.





В Санкт-Петербурге, по данным “Связной/Евросеть”, продукция Huawei пользуется большим спросом : за 2018 год компания увеличила выручку на 184% и объем продаж более чем на 100%.(Андрей Петров, Gazeta.SPb)

Компания Huawei представила публике складной смартфон Mate X, поддерживающей Интернет 5G, сообщила компания 24 февраля.