Американец отсидел 39 лет за убийство, которого не совершал — и теперь получит $21 млн





Крейга Коли заключили в тюрьму в 1978 году: суд счел его виновных в убийстве женщины и ее маленького сына. Тогда Коли исполнился 31 год. Выпустили его только в 2017-ом — сейчас ему 71 год. Власти города Сими-Велли, где мужчина отсидел, выдадут ему $21 млн в качестве возмещения ущерба.





В США до сих практикуют смертную казнь, однако Калифорния уже отказалась от такой меры. Всего за история штата к смерти приговорили 743 человека — больше, чем в любом другом штате — но в исполнение приговор привели лишь для 13. Лидером по реальным смертным казням является Техас.





В Калифорнии мужчину признали невиновным в совершении убийства, за которое он уже отсидел 39 лет. Теперь он получит $21 млн, передает ABC 24 февраля.