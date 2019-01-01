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Американец отсидел 39 лет за убийство, которого не совершал — и теперь получит $21 млн

21:53, 24 февраля
Тэги: калифорния, приговор, компенсация
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Тэги: калифорния, приговор, компенсация



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