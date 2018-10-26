Легкие пробежки помогают от депрессии, уверены американские ученые





Ученые подчеркивают, что человеку не нужны серьезные нагрузки — важно просто заставлять сердце биться, чаще двигаться и сохранять активность.





В Санкт-Петербурге около 14% нуждаются в помощи психолога или психиатра, сообщил Владимир Курпатов, главный психотерапевт комитета здравоохранения города. Из них получает эту помощь около 20%.





Американские ученые заявляют, что легкая пробежка позволяет человеку побороть депрессию, сообщили в журнале JAMA Psychiatry. Ученые изучили состояние более 600 тысяч человек, носившие браслеты, которые считывали движения и показатели организма. Исследование показало, что более спортивные люди страдают от депрессии реже.