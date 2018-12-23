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Певица Maruv, назвавшая Крым Украиной, поедет на «Евровидение»
01:13
Тэги: евровидение, украина, крым
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