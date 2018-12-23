Певица Maruv, назвавшая Крым Украиной, поедет на «Евровидение»

Во время отбора певица Джамала, которая выиграла конкурс в 2016 году, спросила у Maruv – чей, по ее мнению, Крым? Девушка, не раздумывая, назвала полуостров украинской территорией.





Напоминаем, что подобный вопрос задавали также сёстрам Опанасюк, которых рассматривали в роли претенденток на победу. Девушки не признали присоединение Крыма агрессией со стороны России.





Имя финалистки стало известно сегодня, 24 февраля. От Украина на «Евровидение» в Израиле поедет Maruv – ей принадлежат хиты Black Water, DRUNK GROOVE и многие другие. Кажется, девушка станет достойным соперником для конкурсанта от России – Сергея Лазарева.