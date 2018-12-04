В Саратове сожгли более 12 кг санкционного сыра (видео)





"Спасибо что спасаете нашу страну от иностранного сыра. Без вас мы бы просрали нашу страну﻿", - пишет пользователь после просмотра.



Напоминаем, что в Санкт-Петербурге тоже борются с «запрещенкой». Во время рейдов за 2018 год забрали более 990 тон продуктов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Московском районе сожгли более 100 кг “санкционной молочки” и мясных изделий. (Элла Андреева, Gazeta.SPb)

Россельхознадзор опубликовал запись сегодня, 23 февраля. Ведомство решило показать, как поступают с продукцией, ввоз которой запрещен на территорию России. Прежде всего специалисты отправились на рынок, где обнаружили 12 килограммов санкционного сыра. Изъяв его, они мужественно предали неугодный сыр огню. Для начала, правда, ему зачитали приговор – монолог длится около двух минут, после его действительно отправляют в огонь.