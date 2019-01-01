Бурятскую сотрудницу полиции уволили за заказанный стриптиз для защитников Отечества

Танцовщику пригласили в отделение полиции сегодня, 23 февраля. Экс-старшая дознавательница УМВД РФ по Улан-Удэ организовала для мужчин необычный сюрприз – вместо того, чтобы дарить им носки и пены для бритья, она вызвала стриптизершу.Сотрудники правоохранительных органов устроили проверку после того, как видео с эротическим танцем стало предметом для обсуждения в сети. Девушка станцевала для полицейских и отправилась по своим делам, а вот зачинщицу мероприятия попросили остаться. Некоторым мужчинам сделали выговор из-за низкого уровня воспитания, сообщают в РИА Новости.