СМИ: Илон Маск взял еще один кредит на 61 млн долларов

Однажды каждый из нас проснется и поймет, что не может жить без ипотеки в 60 млн долларов. Илон Маск, судя по всему, решил скупить как можно больше недвижимости – ему уже принадлежат несколько домов.Это – не первый раз, когда известный предприниматель идет в банк. Первый раз он обратился туда семь лет назад – ему одобрили кредит на 17 млн долларов. Тогда он объяснил, что хочет купить дома. Спустя какое-то время он взял еще четыре ипотеки на общую сумму в 50 млн долларов. Специалисты подсчитали, что каждый месяц Илону Маску придется отдавать по 180 тысяч долларов, чтобы рассчитаться с банком через 30 лет, сообщает Bloomberg.