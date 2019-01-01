Казахстан изменил дизайн денег – на них нет надписей на русском языке

О том, что казахстанские деньги изменили свой имидж, стало известно сегодня, 22 февраля. Указ о том, что надо убрать русские надписи, появился на сайте информационно-правовой системы «Адилет». Уточняется, что до этого русский использовался наравне с казахским, так как он является в стране государственным. Этот статус дает право говорить на русском в различных государственных организациях.В Казахстане в целом стараются учить как можно больше языков – власти хотят, чтобы местное население говорило свободно на казахском, русском и английском. Еще пару лет назад глава страны Нурсултан Назарабаев увольнял чиновников, которые не говорили с людьми на русском языке. Спустя какое-то время, напротив, президент стал настаивать на использовании казахского языка.