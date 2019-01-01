Forbes назвал имя второй россиянки с миллиардным состоянием



Известно, что Wildberries стала одной из самых дорогих компаний Рунета – она вошла в топ-5. На сайт за покупками каждый месяц «приходят» 60 миллионов человек.



О бизнесе Бакальчук пишут, что компанию основали в 2003 году. Все начиналось с небольшого склада прямо дома, а сейчас Wildberries - крупнейший отечественный интернет-магазин в 2016 и 2017 годах.







Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Forbes назвал Джорджа Лукаса самой богатой знаменитостью. (Элла Андреева, Gazeta.SPb)

Имя счастливицы стало известно 21 февраля. В рейтинге богатейших женщин России первое место занимает Елена Батурина уже на протяжении 13 лет. Конкуренцию ей теперь составляет Татьяна Бакальчук – вторая женщина в стране, зарабатывающая миллиарды. Ее состояние не многим скромнее, чем у соперницы по списку, поэтому, вполне возможно, что титул главной бизнесвумен перейдет скоро Бакальчук.