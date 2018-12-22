В Самаре отчаявшаяся женщина привезла гроб с покойным мужем к зданию правительства

Инцидент произошел 21 февраля. Известно, что женщина хотела отправить своего гражданского мужа в последний путь, но ее желанию постоянно что-то препятствовало. Сначала она довольно долго оформляла все необходимые документы. Затем, когда ей выдали направление на кладбище, оказалось, что похороны хотят перенести – об этом стало известно в самый последний момент.Женщину такой исход не устроил, она не знала, что делать и отвезла тело к зданию правительству. Этот жест помог привлечь к инциденту внимание – на него уже отреагировал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, который пообещал разобраться в случившемся. Он также распорядился, чтобы родственникам погибшего оказали необходимую помощь, передают РИА Новости.