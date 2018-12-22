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В Самаре отчаявшаяся женщина привезла гроб с покойным мужем к зданию правительства

00:22
Тэги: самара, похороны
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Тэги: самара, похороны



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