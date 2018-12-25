Глава модного дома Chanel завещал все свое состояние кошке

К слову, у любимицы главы модного дома есть свои страницы в социальных сетях, она также является участницей некоторых рекламных роликов Chanel. В свет даже вышла книга о Шупетт.





Если полистать Instagram-аккаунт самого Лагерфельда, то среди модных луков можно заметить белую шерстку Шупетт и ее ярко-синие глазки.





Напоминаем, что модельер ушел из жизни в 85 лет. В СМИ писали, что это произошло после болезни.







Фото: Instagram





