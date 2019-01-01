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«Оно»: в тарелках с супом школьники обнаружили «нечто со щупальцами»
01:47
Тэги: школа, столовая , еда, следственный комитет
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