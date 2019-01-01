«Оно»: в тарелках с супом школьники обнаружили «нечто со щупальцами»



Есть мнение, что на фотографии никакая не мерзость, а самый настоящий деликатес. Пока что официальной информации не поступало.







Фото: Юргамыш Live Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ученик средней школы зарезал учительницу и одноклассника в Белоруссии . От его действий еще два человека, направленных в госпиталь. (Элла Андреева, Gazeta.SPb)Фото: Юргамыш Live Есть мнение, что на фотографии никакая не мерзость, а самый настоящий деликатес. Пока что официальной информации не поступало.

Инцидент случился в Курганской области пару дней назад. 18 февраля в социальной сети «Вконакте» появилась фотография, на которой запечатлено что-то, чему неизвестно название. Известно, что в суп, которым кормили детей, клали тушенку, но вместо кусочков мяса в нем оказались «белые щупальца».Выглядит, к слову, и правда не очень аппетитно. Дети после такого супа, кажется, остались живы и здоровы. Сейчас сотрудники правоохранительных органов разбираются, как обстоят дела с питанием в школе в Юргамыше Курганской области.