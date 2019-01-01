Ученые: гиганты мегалодоны пострадали от мелких белых акул



Напоминаем, что в последние представители вида погибли около трех миллионов лет назад. Они достигали 15 метров в длины и могли весить 35 тонн. Правда, есть люди, которые верят, что мегалодоны до сих пор живы.



Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что исследователи нашли след последнего неандертальца на Гибралтаре . (Элла Андреева, Gazeta.SPb)



Эксперты считают, что огромных акул погубил как раз их размер. Он был хорош в споре с хищниками, но, когда дело касалась кормежки – все становилось сложнее. Понятно, что гиганту было необходимо куда больше еды, чем более мелкой белой акуле. Соперничать они между собой не могли – соперница мегалодона оказывалась проворнее и ловчее, оставляя здоровяка без ужина. Ученые думают, что именно это стало причиной вымирания мегалодона – они просто не смогли себя прокормить.