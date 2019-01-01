Исследователи нашли след последнего неандертальца на Гибралтаре

Помимо прочего, недалеко от этой находки была сделана еще одна – останки животных, например, леопардов, сообщили в HotGeo.





Известно, что древние люди были миниатюрнее современного человека. Отпечаток ноги, оставленный последним неандертальцем, крайне мал – всего 17 сантиметров. Это дает право считать, что максимальный рост человека составлял 1,25 метра.Пока что исследователи не спешат делать громких выводов, ведь след может принадлежать и человеку вида Homo Sapiens. Им предстоит это выяснить, считывая информацию с песчинок.