Якубович, ругавший любителей «жрать», защитил голодных гостей «Поля Чудес»

Непонятно, что именно заставило поменять отношение телеведущего к «жрущим» людям, ведь еще летом 2018 года он критиковал подобное.





Телеведущий уверен, что только истинно русскому человеку она может быть понятна – ведь в России принято угощать гостей, передает РИА Новости. Якубович осудил тех, кто смеется над происходящим.