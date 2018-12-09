В ночь с 18 на 19 февраля россияне смогут увидеть луну максимально близко

Суперлуние – это явление, благодаря которому луна кажется намного больше и ярче. Это зрелище особенно понравится романтикам, которые любят смотреть на звезды перед сном. В 2019 году сегодняшняя и завтрашняя ночь – это последние мгновения, когда луна окажется так недалеко от Земли.