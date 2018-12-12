Умер моряк, чей поцелуй стал символом окончания Второй мировой

Напоминаем, что снимок, о котором идет речь, был сделан 14 августа 1945 года на Таймс-сквер. Он принадлежит фотографу Альфреду Эйзенштадт. На нем запечатлена и радость, и любовь, и торжество всего живого – моряк крепко целует свою подругу и будущую жену. К слову, Грета и Джордж прожили вместе 70 лет – женщина умерла первой в возрасте 92 лет.





К слову, довольно продолжительное время не могли разобраться, кто именно стал героями снимками. Около 30 человек претендовали на то, что моряк на фото – это они. Было проведено целое исследование, которое доказывает – легендарный моряк — это Джордж.



