В Берлине лучшему фильму вручили «Золотого медведя»

Торжественная церемония состоялась 16 февраля во дворце Berlinale Palast в Берлине, сообщают СМИ. На мероприятии все собрались, чтобы узнать, какой фильм станет лучшим на 60-ой Берлинале. Главный приз забрали «Синонимы», рассказывающие о судьбе Йова из Израиля, который переезжает во Францию, так как не хочет воевать.Герой всячески старается стать французом, убежав от своего прошлого, которое постоянно преследует его. Режиссер фильма, получая награду, поблагодарил актера, который сыграл главного персонажа. Лапид заверил, что Томас Мерьсе стал «телом и душой этого фильма».