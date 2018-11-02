СМИ: продукция Apple заговорит голосом куклы Барби



Сейчас голосовыми помощниками также обзавелись Amazon и Google. Пока что Applr опережает их – Siri отвечает на большинство запросов правильно.



Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что специалисты рассказали, как сохранить «жизнь» батареи смартфона . (Элла Андреева, Gazeta.SPb)



О покупке компании стало известно 16 февраля из иностранных СМИ. Журналисты утверждают, что Apple хочет, чтобы Pullstring поработала над голосовым помощником – Siri. Многие уверены, что у нее теперь может поменяться голос и она заговорит как Барби.Apple убеждена, что благодаря нововведениям сможет в очередной раз доказать свою конкурентоспособность на рынке. Уточняется, что сумма сделки, по неофициальным данным, составляет 30 миллионов рублей.