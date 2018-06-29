Шведские исследователи назвали свою версию гибели группы Дятлова



Напоминаем, что группа Дятлова погиба при загадочных обстоятельствах 60 лет. До сих пор эта тема не дает покоя ученым – они выдвигают каждый раз новые гипотезы.



Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что прокуратура спустя 60 лет взялась за дело о гибели группы Дятлова . Специалисты отправятся на перевал уже в марте 2019 года, чтобы выяснить причины смерти. (Элла Андреева, Gazeta.SPb)



О своих наблюдениях они рассказали СМИ сегодня, 16 февраля. Археологи из Швеции решили переночевать на месте трагедии из-за личного интереса. Они уверены, что тайна смерти станет явью, когда люди начнут больше внимания уделять деталям. Проведя ночь на Северной Урале, они заявили, что всему виной была «необычная сильная снежная буря», которая погубила жизни девяти человек.