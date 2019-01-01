BlaBlaCar планирует сделать сервис безопаснее, внедрив онлайн-оплату поездок



Напоминаем, что BlaBlaCar задумался о безопасности сервиса после инцидента с убийством женщины-водителя. После этого случая пользователей заставили проходить электронную проверку паспорта.



Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в России через приложение можно будет заказать беспилотное такси . (Элла Андреева, Gazeta.SPb)

О появлении онлайн-оплаты стало известно сегодня, 16 февраля. При этом уточняется, что функция появится в ближайшие два года. В компании уверены, что это позволит повысить финансовые обязательства. Сейчас возможность оплатить поездку заранее есть во многих странах. Пока непонятно, будут ли брать с пользователей комиссию, ведь уже сейчас сервис становится постепенно платным, говорится в РБК.