Словенский депутат лишился поста из-за украденного сэндвича



Он уверяет, что ждал кассира несколько минут, чтобы расплатиться, а потом просто ушел – этого никто не заметил. О своих наблюдениях он рассказал на заседании парламента. Сначала все посмеялись, а потом осудили депутата. Многие посоветовали Крайчичу вернуться в магазин и расплатиться. Депутат, в свою очередь, решил покинуть пост, передает BBC.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что двум товарищам из Кировского района за попытку заработать 30 тысяч рублей грозит до 5 лет тюрьмы. (Элла Андреева, Gazeta.SPb) Он уверяет, что ждал кассира несколько минут, чтобы расплатиться, а потом просто ушел – этого никто не заметил. О своих наблюдениях он рассказал на заседании парламента. Сначала все посмеялись, а потом осудили депутата. Многие посоветовали Крайчичу вернуться в магазин и расплатиться. Депутат, в свою очередь, решил покинуть пост, передает BBC.

Об инцидент стало известно 15 февраля из СМИ. Уточняется, что депутат из Словении воровал не потому, что не хотел платить, а пытался поставить эксперимент. Крайчичу было интересно, насколько легко можно украсть еду в обычном магазине.