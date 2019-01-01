Полицейские Москвы могут получить “шпионские” очки с функцией распознавания лиц





Презентацию подобных очков могут провести осенью 2019-го года. Сейчас, по данным МВД, в столице используют 1,5 камер с технологией распознавания лиц — скоро такой функцией оснастят все камеры видеонаблюдения.





В Санкт-Петербурге сейчас установлено около 30 тысяч видеокамер. Приложение “Безопасный Петербург” позволяет получить доступ к записям, что полезно, если нужны доказательства ДТП или нападения. Пока ничего не сообщается о возможности применить технологию Москвы в Петербурге.









Полицейских Москвы снабдят очками дополненной реальности с функцией распознавания лиц, сообщает РБК 15 февраля. В Департамент IT мэрии Москвы сообщили, что тестирования технологии уже ведутся.