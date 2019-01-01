Роль Сатаны отдали актеру Бенедикту Камбербэтчу

Как сообщает сам Нил Гейман, Бенедикту надо будет озвучить анимированного Сатану ростом 120 метров. Планируется, что гигант появится только в шестой серии. Премьера же сериала запланирована на 31 мая. Об этом сообщает РБК.





Также в сериале примут участие Фрэнсис МакДорманд, который исполнит роль Бога, в сериале задействованы Джек Уайтхолл, Майкл МакКин, Миранда Ричардсон, Джон Хэмм и Ник Офферман.



