Названо имя самого стильного мужчины России

Глянцевое издание огласило топ-100 самых стильных мужчин России – чтобы узнать всех победителей, нужно купить журнал, но лидер списка уже известен. По мнению издания, в последнее время все мужчины должны завидовать умению одеваться музыканта Feduk. Он стал обладателем награды "безупречное чувство стиля, выходящее далеко за музыкальные рамки". Журнал GQ в своем Instagram-аккаунте уже поделился роликом, в котором рэпер демонстрирует красивый классический образ.