В США антидепрессанты заменит назальный спрей



Уточняем, что принимать какие-либо препараты стоит только после назначения врача.



Напоминаем, что, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в мире от депрессии страдают 300 млн человек. Чаще всего ей болеют женщины, уверяют эксперты. Каждый год примерно 800 тысяч человек совершают самоубийство из-за того, что не могли справиться со своим состоянием.



Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ученые считают, что походы в кино, музее и театры помогают предотвратить симптомы депрессии. (Элла Андреева, Gazeta.SPb)

На том, чтобы назальным спреем лечили депрессию, настаивает экспертный совет FDA, сообщают СМИ 13 февраля. Голосования по поводу регистрации нового антидепрессанта состоялось – большинство высказалось «за», только двое оказались «против» и еще один человек воздержался, передает издание Reuters. Известно, что спрей помогает людям с суицидальными наклонностями. Специалисты считают, что средство можно будет прописывать тем людям, кому не помогли два других препарата. Новшество спрея состоит в том, что это – первый антидепрессант за последние 50 лет, который работает совсем не так, как остальные.