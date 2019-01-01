Utair заставил купить мать двух детей-инвалидов выкупить 11 мест



Она пыталась вернуть деньги через «Русфонд», но ей отказали. Авиакомпания оправдывается тем, что по правилам для таких детей нужно обеспечить определенные условия транспортировки, «чтобы исключить угрозу здоровью пассажира во время турбулентности, взлета и посадки», передает издание «Фонтанка».

К слову, билет на 18 февраля в одну сторону из Кургана до Москвы стоит почти четыре тысячи рублей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Пулково назвал лучшие авиакомпании за 2018 год . (Элла Андреева, Gazeta.SPb)

Она пыталась вернуть деньги через «Русфонд», но ей отказали. Авиакомпания оправдывается тем, что по правилам для таких детей нужно обеспечить определенные условия транспортировки, «чтобы исключить угрозу здоровью пассажира во время турбулентности, взлета и посадки», передает издание «Фонтанка».

Инцидент привлек внимание не только общественности, но и следственного комитета в среду, 13 февраля. Известно, что Utair, узнав об особенных детях, потребовал у матери, чтобы она оплатила 11 мест на рейсе «Курган – Москва» – девять для лежачего ребенка и два для мальчика в гипсе. В итоге, вместо 16, россиянка заплатила 60 тысяч рублей.