Минкомсвязь предупреждает: за переход на цифровое телевидение платить не нужно

В СМИ о мошеннической схеме рассказали 11 февраля. Недобросовестные граждане ходят по квартирам и предлагают платные услуги – они уговаривают людей заключить договор для установки платного кабельного телевидения, передают РИА Новости. Самое правильное решение – это не доверять подозрительным личностям, ведь за переход платить не нужно. Минкомсвязь обеспокоен происходящим и просит власти обратить внимание на проблему.