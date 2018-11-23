В Великобритании коровам найдут пару через мобильное приложение



Напоминаем, что скоро во всем мире будут праздновать 14 февраля. Это день, когда можно заявить о своих чувствах человеку, которого вы любите.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в России через приложение можно будет заказать беспилотное такси. (Элла Андреева, Gazeta.SPb)



В СМИ о появлении необычного приложения рассказали 11 февраля. Оно будет похоже на популярный в России Tinder, только создали его не для людей, а для животных. Любовь, как говорится, всем покорна. Фермеры объяснили, что приложение поможет сэкономить им уйму времени. Теперь, чтобы выбрать претендента для спаривания, не нужно ездить по всей округе и осматривать коров и быков. Достаточно достать телефон, пару движений и готово. Специалисты уверяют, что вторую половинку сложно найти не только людям, но и коровам, передаёт Daily Post.