В России через приложение можно будет заказать беспилотное такси



Специалисты отмечают, что стоимость поездки в таком автомобиле будет дешевле, чем с живым водителем. Они также уверяют, что виртуальный водитель имеет еще кучу положительных качеств – с ним, например, можно поговорить о чем угодно.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Uber планирует создать беспилотные самокаты и велосипеды . (Элла Андреева, Gazeta.SPb)

Информация о разработке приложения стала известна 11 февраля. Над проектом трудятся специалисты рабочей группы Национальной технологической инициативы «Автонет», говорится в ТАСС. Сейчас приложение носит временное название «Виртуальный автособеседник». Спешить с сервисом пока не хотят, потому что его все равно не запустят, пока не будут завершены все тестирования беспилотных автомобилей. Есть мнение, что машины без водителей появятся на дорогах уже через два года.