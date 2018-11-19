Раскрыта тайна подземного хода в Выборгском замке





В конечном пункте - у замка - нашли сводчатое помещение с входом с восточной стороны. Исследователи считают, что оно было построено в 16-17 вв. Директор музея-заповедника "Выборгский замок" Владимир Цой предположил, что такой подземный ход мог использоваться как пороховой погреб или как камера, из которой вели подошвенный бой, чтобы защитить главный вход в замок. То есть подземный ход мог иметь военное назначение.





Выборгский замок был построен в 1293 году шведами во время крестового похода в Карельскую республику. В 1970 году на территории замка открылся музей.





Работа археологов помогла понять, зачем нужен подземный ход, который проходит от северного торцевого фасада Комендантского дома до стен Выборгского замка, передает 11 февраля правительство Ленинградской области.