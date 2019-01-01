Фотография лысого Трампа без загара появилась в сети (ФОТО)

Фотография, обработанная в фотошопе, была размещена в Twitter на странице пользователя с ником Stone Cold. Американский президент представлен на снимке с лысиной и без загара, рядом же размещена его настоящая фотография.





Пользователи отмечают, что теперь Трамп похож на ведущего викторины или советского генсека.



Ф ото: Twitter/ Stone Cold





Некоторые считают, что в таком образе он похож на рисовый пудинг, но все же лысый Трамп внушает доверие. Тем не менее, в таком амплуа Трамп все-таки похож на злодея из фильмов.



