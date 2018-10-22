Ученые дали советы, как сохранить свой кишечник здоровым: 7 простых правил





1. Ешьте клетчатку — макароны, морковь, орехи, брокколи.

2. Кишечнику нужны пробиотики — покупайте йогурты или суп мисо

3. И пребиотики тоже! Они содержатся в луке, чесноке, холодной картошке, цикории.

4. Ешьте поменьше сахара и тяжелой пищи.

5. Гаральд Стосьер рекомендует массировать живот в течение двух часов после еды

6. Стресс вредит пищеварению.

7. Не забывайте пить много жидкости — начинайте день со стакана воды.





По данным центра заболевания кишечника больницы №31 Петербурга, никто точно не знает, у скольких жителей Петербурга диагностировали болезни кишечника — но их число растет К примеру, на учете центра больницы №31 находится около 3 тысяч человек. Терапия обходится примерно в 30-40 тысяч в месяц.





Врачи-эксперты рассказали газете Telegraph, что нужно делать, чтобы кишечник оставался в порядке. Семь простых советов помогут каждому укрепить свое здоровье, считают специалисты.