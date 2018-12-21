Жители Германии боятся вторжения инопланетян после «танца» двух НЛО

Видеоролик попал на YouTube еще седьмого февраля, но его начали обсуждать только сегодня, 10 февраля. Его выложили не в очень хорошем качестве, но тем не менее видно, что на небе что-то светится и двигается. В некоторых СМИ утверждают, что это инопланетяне прилетели на Землю, но их существование, как известно, не доказано. Другие же убеждены, что прохожие стали свидетелями природного явления – шаровых молний. Что из этого правда – непонятно, возможно, правдивая версия пока не оглашена.