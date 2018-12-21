|
Сегодня
10 февраля, воскресенье
Обновлено
|
Погода
+3°, влажность 69%Завтра
|
Валюта
$ 65.63
€ 75.08
|
Жители Германии боятся вторжения инопланетян после «танца» двух НЛО
02:19
Еще на Gazeta.SPb
- Крем от геморроя «Здоров»
- На Севастьянова в Московском районе из-за протечки в жилой квартире обвалился потолок
- Беглов дал поручение разработать план по улучшению работы ЖКХ в Петербурге
- “Сосульки сосульками, а тут доски”: во дворе БЦ Лениздат на машину с высотки упали строительные доски и балки (ФОТО)
- Перелом ключицы и ушибы петербуржцев из-за снега заинтересовали прокуратуру
- Лев Лещенко назвал актера Алексея Панина «шушерой»
- В Рощино “шапка” снега с крыши снесла металлическую конструкцию и козырек жилого дома (ФОТО)
- В 40 домов на Малодетскосельском проспекте вернулось тепло. Теплосеть заменила трубопровод.
- После гибели 3-летнего мальчик на пожаре в Луге возбудили уголовное дело
- Эксперты озвучили шесть основных симптомов рака у мужчин
- За сутки из центра Петербурга вывезли 900 кубометров снега
- При пожаре в Луга погиб трехлетний мальчик, его сестра в реанимации. Дети были одни в квартире
Новости от партнеров
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Материалы по теме
29 декабря 2018
27 декабря 2018
“Пункт назначения по-русски”: в Ленобласти у лесовоза неприкрепленные бревна влетели в иномарку (ФОТО)
Подписка
на новости
на новости
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.