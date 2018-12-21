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Жители Германии боятся вторжения инопланетян после «танца» двух НЛО

02:19
Тэги: НЛО, Германия
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Тэги: НЛО, Германия



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