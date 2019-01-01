Сергей Лазарев, комментируя участие на «Евровидении», призвал всех быть реалистами

«Держите за меня кулачки, болейте, где бы вы ни находились», - просит Лазарев.





Напоминаем, что международный конкурс пройдет в Тель-Авиве. Финал состоится 14 мая – именно тогда станет известно имя победителя. Певец едет на «Евровидение» второй раз – в 2016 году он занял третье место.









Фото: Instagram









