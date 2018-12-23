В Москве хоккейный матч завершился стрельбой

Мужчины начали ругаться задолго до матча – дело в том, что они являются бизнесменами, и постоянно спорят на одним им известные темы. Один из них при встрече сразу заявил, что «заказал» другого. В буфете, обиженный таким заявлением мужчина, достал травматический пистолет и выстрелил. Уточняется, что раненный остался жив, но потерял много крови. Агрессор уже пойман полицейскими и доставлен в отделении, передает «Спорт-Экспресс».