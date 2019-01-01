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Рудковская считает, что у Лазарева есть шансы на победу в «Евровидении»

02:31
Тэги: лазарев, евровидение
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Тэги: лазарев, евровидение



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