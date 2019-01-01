Рудковская считает, что у Лазарева есть шансы на победу в «Евровидении»

Издание IReactor связалось с продюсером Яной Рудковской, чтобы узнать – что она думает о шансах Лазарева на победу? Женщина заявила, что в Израиле любят российских исполнителей. У Лазарева, сказала она, «есть все шансы». Также она отметила, что пока что не слышала песню, но уверена – она будет хорошей, ведь над ней трудится сам Филипп Киркоров.





Напоминаем, что «Евровидение» начнется 14 мая, а имя победителя огласят 14 мая после голосования зрителей и жюри.



