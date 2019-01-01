Учёные нашли рекордно древнюю раковую опухоль

Палеонтологи из Музея естествознания в Берлине нашли на территории Германии раковую опухоль, возраст которой больше 240 млн лет, говорится в EurekAlert.





Опухоль нашли у бедренной кости предка современных черепах, которые жили в Триасовом периоде. Образование сильно похоже на остеосаркому у человека.





До этого момента самой древней раковой опухолью считалась та, что обранужили в кости стопы в ЮАР. Ей было 1,7 млн лет.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что подо льдом озера в Антарктиде обнаружили жизнь . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



