Стало известно, можно ли смешивать пиво и вино

Ученые провели масштабный эксперимент и выяснили, зависит ли похмелье от повышения или понижения градуса и опубликовали результаты в издании American Journal of Clinical Nutrition.





В ходе эксперимента одна группа пила сначала вино, потом пиво. Другая делала всё наоборот. А третья пила только вино или только пиво. Через неделю во всех группах поменяли роли и снова провели эксперимент.





Оказалось, что похмелье на утро все ощущали примерно одинаково, чётких различий между группами не нашли. Учёные заявляют, что похмелье зависит не от чередования алкоголя, а от его количества.





Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что стало известно, какие виды алкоголя противопоказано смешивать . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



