В социальных сетях прощаются с енотом, который стал прототипом персонажа из «Стражей Галактики»



Напоминаем, что «Стражи Галактики» - это фильм, созданный студией Марвел. Он вышел на экраны в 2014 году и сразу полюбился зрителям. У киноленты есть продолжение – в скором времени ожидается третья часть.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что нашелся владелец юной львицы, которая перепугала петербуржцев . (Элла Андреева, Gazeta.SPb)

О смерти зверька сообщили его владельцы седьмого февраля на странице в Facebook. Они отмечают, что Орео был «изумительным послом енотов в мире», который «никогда не подводил». Хозяева зверька вспомнили о его выходах на ковровую дорожку, а также момент, когда Орео ездил к больному ребенку в образе Ракеты.