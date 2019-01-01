В Молдавии придумали новый способ борьбы со снегом - на дороги вышел снегоуборочный троллейбус

В 2019 году на дорогах Кишинева в Молдавии был замечен снегоуборочный троллейбус. Пока в Петербурге ждут специальную технику, в Молдавии разрабатывают новые технологии и иду на опережение. Усиливать работу спецтехники после снегопада не надо, поскольку даже общественный транспорт может выполнять эту функцию.



Фото: “Троллейбус шинами шуршит”/vk.com





Насколько такой метод эффективен, конечно, остается загадкой. Но в этот зимний период в Петербурге он точно бы пригодился. Возможно, если в нашем городе появились бы такие машины, то петербуржцы перестали сообщать про очередной застрявший на остановке троллейбус или автобус.