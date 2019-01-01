Ученые заявили, что мозг женщин стареет медленнее мужского



Ученые в итоге пришли к выводу, что женщины дольше сохраняют возможность перестраиваться, изучать новое, заниматься творчеством и многое другое, передает газета The Guardian.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что учёный уверены, что плакать нужно минимум раз в неделю. Они уверяют – эмоциям необходим выход и сдерживаться чаще всего ни к чему. (Элла Андреева, Gazeta.SPb)



В среднем он был моложе на четыре года. У мужчин все получилось иначе – их фактический возраст был меньше, чем возраст мозга, примерно на 2,5 года. В исследовании приняли участие мужчины и женщины в возрасте от 20 до 82 лет. Возраст мозга узнавали благодаря позитронно-эмиссионной томографии.