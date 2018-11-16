|
Сегодня
7 февраля, четверг
Обновлено
|
Погода
+3°, влажность 69%Завтра
|
Валюта
$ 65.63
€ 75.08
|
«Оскар» решили оставить без ведущего впервые за 30 лет
00:25, 6 февраля
Еще на Gazeta.SPb
- Крем от геморроя «Здоров»
- Следователи начали допрашивать проектора вуза, где учился погибший от наледи студент
- Суд оштрафовал матроса из Кронштадта на 30 тысяч рублей за ложный звонок о минировании
- "Яндекс" намерен запустить производство фильмов и сериалов
- В российских McDonald's появятся официанты и хостес
- Следователи начали проверку по факту падения сугроба с крыши на жительницу Рощино
- Собственник участка в Ленобласти заплатит больше миллиона за свалку
- В Ленинградской области задержали мужчину, который три года обворовывал садоводческие товарищества
- Избитый прутьями медик УФСИН простил обидчиков
- На Васильевском острове коммунальщики показали новый метод очистки крыш от снега (ВИДЕО)
- Актера московского театра доставили из гостиницы Петербурга в больницу
- Вслед за Богдановым комитет по вопросам законности Смольного покинул Андрей Романов
Новости от партнеров
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Материалы по теме
25 ноября 2018
“Пункт назначения по-русски”: в Ленобласти у лесовоза неприкрепленные бревна влетели в иномарку (ФОТО)
Подписка
на новости
на новости
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.