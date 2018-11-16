«Оскар» решили оставить без ведущего впервые за 30 лет



Напоминаем, что изначально у торжественного мероприятия был ведущий – Кевин Харт. Комедийного актера незадолго до «Оскара» обвинили в гомофобии – после этого ему пришлось отказаться от участия в церемонии. Конфликт с Хартом стал поводом задуматься о том, а нужен ли вообще ведущий и кому доверить эту роль.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что стало известно, кто уже через месяц может получить в Голливуде премию “Оскар-2019”. (Элла Андреева, Gazeta.SPb)

Решение об отсутствии ведущего приняли продюсеры. Известно, что поздравлять победителей будут специально приглашенные для этого звезды первой величины. Таким образом, каждого обладателя «Оскар» будет награждать та или иная кинозвезда. Это позволит сократить церемонию до трех часов, передает ТАСС.