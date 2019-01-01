В Youtube обсуждают возможность удаления кнопки “не нравится” из-за спам-атак Интернет-групп





Потребность в изменении системы вызвана организованными спам-атаками интернет-групп на отдельные видео. Сейчас обсуждают введение всплывающего списка при нажатии: если пользователей нажмет “палец вниз”, сайт попросит его рассказать, почему он это сделал. Возможно, кнопку “дизлайк” уберут совсем.





Список самых нелюбимых пользователями YouTube видео возглавляет ролик YouTube Rewind 2018 – он получил более 15 млн “дизлайков”.





Управляющие видеохостингом Youtube обсуждают возможные изменения в системе оценки видео, сообщает The Verge со ссылкой на директора Тома Ленга, управляющего проектами Youtube. Под угрозой находится кнопка “дизлайк”, которая выражает неудовольствие пользователя просмотренным.