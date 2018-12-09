Учёный уверен, плакать нужно минимум раз в неделю

Исследователь “эффекта плача”, японский учёный Хидфуми Йошида, утверждает, что время от времени реветь полезно. Если делать это хотя бы раз в неделю, риск развития некоторых заболеваний снизится, также плач помогает снимать стресс.





Также люди, которые плачут и не держат эмоции постоянно внутри, лучше справляются со стрессом, у них адекватные отношения с родственниками и коллегами, считает Йошида.





Всё дело в том, что слезы не только в буквальном смысле очищают. Когда человек плачет, из организма выходят токсины и гормоны стресса, которые накапливаются в критических ситуациях, уверен учёный.





Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что учёные выяснили, что делит людей на "жаворонков" и "сов". (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



