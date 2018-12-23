Составлен рейтинг самых подходящих городов для влюблённых

Портал Travel and Leisure определил самые романтичные города мира и разметил результаты у себя на сайте.





Чтобы выбрать лучший город для влюблённых аналитики изучили соцсети и подсчитали хэштэги, говорящие о предложении руки и сердца. Также учли количество бракосочетаний в разных уголках мира. Данные брали за последние полгода.





Таким образом, лучшим городом для влюблённых назвали Нью-Йорк. Второе место принадежит Лондону, а на третьем находится Лос-Анджелес.





Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что Петербург возглавил рейтинг городов для семейных путешествий . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



