Сурок Фил не увидел свою тень и предсказал приход ранней весны

Знаменитость не только в мире сурков, но и в мире людей, сурок Фил из американского города Панксатони, штат Пенсильвания, в первый февральский день не увидел свою тень. По традиции, это означает, что приход весны в этом году можно ждать рано. Об этом сообщают “РИА. Новости” со ссылкой на газету USA Today.





Всего Фил предсказал погода 133 раза и только 19 раз обещал раннюю весну. Традиция полагаться на сурка и его способности предсказывать весну возникла в американом городе Панксатони еще в 1887 году. А 2 февраля в США празднуют День сурка.