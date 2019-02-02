Учёный рассказал, каким приметам о погоде можно верить

РИА Новости , в котором рассказал, есть ли смысл доверять приметам о погоде.



Американский профессор Николай Шикломанов дал интервью, в котором рассказал, есть ли смысл доверять приметам о погоде.

Сегодня, 2 февряля – День сурка. Именно по нему определяют, какая будет весна. Шикломанов отверг эту примету, потому что такой долгосрочный прогноз – до весны ещё месяц – не может быть правдивым.



В то же время профессор рассказал, что краткосрочным прогнозам, например, летающим в преддверии дождя над землёй ласточкам, вполне можно верить, пишет РИА Новости.





Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что ученые выяснили, как бессонные ночи влияют на ДНК . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



