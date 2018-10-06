СМИ сообщают о взрыве метеорита над Кубой



По предварительным данным, никто не пострадал. Версия с метеоритом пока что является основной – вероятность авиакатастрофы сразу отрицают, говорится в РИА Новости.





Очевидцы рассказывают, что ничего не предвещало беды. Они заметили неизвестный предмет, но не понимали, что им грозит. В результате, направляющийся к Кубе объект, взорвался и спровоцировал пожар. На места происшествий тут же отправились экстренные службы – они занимаются ликвидацией возгораний, а также пытаются понять, нужна ли кому-нибудь помощь.