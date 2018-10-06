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СМИ сообщают о взрыве метеорита над Кубой

01:32
Тэги: мир, метеорит, куба
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Тэги: мир, метеорит, куба



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